'Quando recebemos o primeiro alerta, a cidade já estava inundada’, afirma brasileira na Espanha

Em entrevista à RECORD NEWS nesta sexta-feira (1º), a brasileira Tatiane Geralda André, doutoranda da Universidade de Valência, descreveu como “supercaótica” a situação na Espanha após a pior enchente do século, que atingiu o país entre terça (29) e quarta-feira (30). Segundo ela, as chuvas intensas transformaram completamente a paisagem, além de terem provocado pelo menos 158 mortes . Em poucas horas, o volume de água registrado foi equivalente à média anual de precipitação. Tatiane afirma que os alertas de emergência começaram a circular na noite de terça-feira, quando as chuvas já eram intensas. “Os supermercados estão vazios, as pessoas estão sem água e as rodovias e os trilhos de trem estão parados”, relata. Nesse cenário, "a maior ajuda tem sido da população" , completa a brasileira.