Alerta laranja: cuidado deve ser redobrado em regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja nesta segunda-feira (21) para quase todas as regiões do Brasil nesta semana. Isso indica a possibilidade de acumulados de até 100 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 100 km/h . O doutor em meteorologia e coordenador de operações substituto do Cemaden, Giovanni Dolif, afirmou em entrevista à RECORD NEWS que as regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste precisam de cuidado redobrado. “No Sul, o ciclone estará próximo; além das tempestades, há o vento do ciclone. No Sudeste e no Centro-Oeste, as tempestades serão mais pontuais. No leste de São Paulo, entre quarta e quinta-feira, haverá um pouco de vento devido ao ciclone, mesmo ele não estando em SP”, explicou Giovanni.