Análise: nomes escolhidos por Trump para novo governo são estratégicos para relação com a China

Lier Ferreira, professor dos cursos de direito e relações internacionais do Ibmec- RJ, analisou, em entrevista para o Conexão Record News desta terça-feira (12), os possíveis nomes que irão compor o novo governo de Donald Trump . O analista afirmou que a escolha de Marco Rubio, senador da Flórida, para secretário de Estado, e de Michael Waltz, veterano de guerra, para conselheiro de Segurança Nacional, é estratégica para lidar com as relações entre os Estados Unidos e a China . “Tanto Rubio quanto Waltz são anticomunistas ferrenhos. Está muito claro que Trump vai adotar uma postura agressiva em relação à China, o que resultará em um confronto complicado, que começará do ponto de vista econômico”, explicou Ferreira.