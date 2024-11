'Zona-tampão': entenda plano de Trump para congelar a guerra em território entre Rússia e Ucrânia

Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da UFF (Universidade Federal Fluminense) e pesquisador de Harvard, em entrevista ao programa Conexão Record News desta segunda-feira (11), afirmou que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump , está divulgando, informalmente, um plano de fazer uma “zona-tampão”, ou "área-tampão", entre a Rússia e a Ucrânia , que poderia congelar a guerra no território. “Essa área de 1.300 km de extensão, segundo a assessoria do Trump, seria mantida sob tutela por tropas britânicas, polonesas, alemãs e francesas”, explicou o especialista. “Os Estados Unidos continuariam a fornecer armamento à Ucrânia, mas, em troca, o país não poderia ingressar na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) por um período de 20 anos.” Brustolin ressaltou que esse é apenas um plano inicial, ainda não formalizado. “Aquela região se transformaria em uma guerra congelada”, completou.