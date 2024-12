Análise: Putin não deve aceitar cessar-fogo e Ucrânia dificilmente entrará na Otan

Em entrevista ao Conexão Record News , Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Campina Grande, afirmou nesta segunda-feira (2) que não vê possibilidade de Vladimir Putin , presidente da Rússia, aceitar um acordo de cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia .



Segundo Pasquarelli, sem a conquista de mais territórios, a postura de Putin será incisiva em manter o conflito, já que isso envolve “muita pressão interna” para que o país alcance uma vitória. Ele acrescentou ainda que dificilmente a Ucrânia entrará na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). “O que pode ocorrer é uma linha de defesa com exércitos pertencentes à Otan , mas isso não significa necessariamente a entrada da Ucrânia na organização”, concluiu.