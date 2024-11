É possível que a guerra entre Rússia e Ucrânia tenha um fim diplomático? Internacionalista explica

“É possível existir um acordo, porque o principal inimigo dos EUA de Trump é a China, não a Rússia. Pode ser que Trump conceda à Rússia vantagens no campo de batalha, e negociação de territórios”, comentou a internacionalista Giovana Branco, durante entrevista para RECORD NEWS nesta quinta-feira (21), sobre os próximos passos do conflito no Leste Europeu. Nesta quarta-feira (20), os Estados Unidos enviaram US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão na cotação atual) em reforço balístico à Ucrânia — incluindo minas terrestres. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, endossou que os “Estados Unidos continuarão fornecendo apoio necessário à Ucrânia para o sucesso no campo de batalha”.



Entretanto, com a eleição de Donald Trump , a possibilidade da criação de acordos diplomáticos — tirando a Ucrânia do centro de ajuda — entre Putin e Zelensky aumenta. "O importante é o cessar-fogo", disse Giovana. Caso isso aconteça no mandato do republicano, serviria como uma vitória eleitoral.