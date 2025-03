Análise: suspensão de companhia aérea não é incomum e significa que muitos aspectos estão incorretos

A companhia aérea Voepass teve as operações suspensas em todo o Brasil, nesta terça-feira (11), após decisão da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). O anúncio veio após o órgão realizar fiscalizações nas instalações da companhia aérea e acusar falta de segurança. Um avião da companhia caiu no interior de São Paulo, em agosto de 2024, deixando 62 pessoas mortas.

Em entrevista aode hoje, James Waterhouse, professor de engenharia aeronáutica, explica que a decisão da Anac não é incomum e que já aconteceu com outras companhias menores. O professor pontua que a função do órgão é zelar pela segurança aérea , com fiscalizações frequentes em diversos aspectos das empresas do setor.