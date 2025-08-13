Homem salta de carro em movimento para escapar de sequestro relâmpago; veja vídeo
Vítima, que é de Brasília e estava no Paraná a trabalho, foi rendida por criminosos armados e conseguiu escapar próximo a uma base policial
Um revendedor de joias se jogou de um carro em movimento para escapar de um sequestro relâmpago no Paraná.
Segundo as autoridades, o homem estava trabalhando quando foi abordado por dois suspeitos, Armados com facas, eles obrigaram o motorista a dirigir por alguns quilômetros, mas, quando passou por uma base da Polícia Rodoviária Federal , a vítima saltou do veículo.
Os assaltantes conseguiram fugir, mas o automóvel foi encontrado nas regiões de Jataizinho (PR). A vítima é morador de Brasília, mas estava no Paraná a trabalho.
