Homem salta de carro em movimento para escapar de sequestro relâmpago; veja vídeo

Um revendedor de joias se jogou de um carro em movimento para escapar de um sequestro relâmpago no Paraná.



Segundo as autoridades, o homem estava trabalhando quando foi abordado por dois suspeitos, Armados com facas , eles obrigaram o motorista a dirigir por alguns quilômetros, mas, quando passou por uma base da Polícia Rodoviária Federal , a vítima saltou do veículo.



Os assaltantes conseguiram fugir, mas o automóvel foi encontrado nas regiões de Jataizinho (PR). A vítima é morador de Brasília, mas estava no Paraná a trabalho.