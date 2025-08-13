Polícia divulga imagens de suspeito de estuprar mulher que voltava da academia em Campo Grande (MS)

Uma mulher foi perseguida e abusada por um homem ao voltar da academia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul . Imagens de câmera de segurança mostram quando a vítima é puxada pelo braço até um canto escuro. Após um tempo, o homem é visto saindo do local. O crime ocorreu no último dia 22 de julho, e as imagens foram divulgadas agora.



A polícia acredita que ele já monitorava a mulher. Ela relatou ter sido ameaçada e obrigada a permanecer em silêncio durante o estupro. O suspeito do crime segue foragido.