Polícia divulga imagens de suspeito de estuprar mulher que voltava da academia em Campo Grande (MS)
Polícia acredita que o homem, foragido, já monitorava a vítima
Uma mulher foi perseguida e abusada por um homem ao voltar da academia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Imagens de câmera de segurança mostram quando a vítima é puxada pelo braço até um canto escuro. Após um tempo, o homem é visto saindo do local. O crime ocorreu no último dia 22 de julho, e as imagens foram divulgadas agora.
A polícia acredita que ele já monitorava a mulher. Ela relatou ter sido ameaçada e obrigada a permanecer em silêncio durante o estupro. O suspeito do crime segue foragido.
