Mulher aplica golpe em clientes ao roubar seus dados bancários e pedir empréstimos

As autoridades de Morrinhos (GO) descobriram pelo menos nove vítimas de um golpe praticado por Stefanie Cristina de Paula Silva. Segundo informações, ela prestava serviços como correspondente bancária e recolhia os dados dos seus clientes a fim de abrir contas novas em diversos bancos e conseguir empréstimos e passar o dinheiro para sua conta.



Uma dos alvos afirmou que encontrou os serviços de Stefanie Silva quando precisou de ajuda no saque do seu empréstimo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) , mas que acabou adquirindo mais de R$ 2.700 de consignados em uma conta nova.



Já outra vítima afirmou que esperava uma ajuda da financeira para pegar a aposentadoria , mas nunca recebeu o dinheiro e, na verdade, percebeu que seu nome havia sido usado para três empréstimos.



A suspeita foi encontrada e presa pela polícia.