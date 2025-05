Presidente interino da Coreia do Sul renuncia ao cargo para concorrer às eleições antecipadas

O presidente interino da Coreia do Sul , Han Duck-soo , renunciou ao cargo nesta quinta-feira (1°). Ele vai concorrer às eleições antecipadas no país, marcadas para o dia 3 de junho. Agora, o ministro das Finanças deve assumir o posto.



Han estava no segundo mandato como chefe de gabinete, quando assumiu a posição interina após o impeachment do então presidente Yoon Suk Yeol . Ele também foi alvo de um processo de impedimento sob acusação de ter auxiliado Yeol na declaração da lei marcial — a decisão foi anulada pelo Tribunal Constitucional sul-coreano, o que permitiu o retorno de Han ao cargo.



Sobre as eleições na Coreia do Sul , o favorito ao cargo, Lee Jae-myung, pode ficar de fora da disputa após a Suprema Corte do país colocar a elegibilidade do candidato em dúvida. O tribunal anulou uma decisão que havia absolvido Lee de violar uma lei eleitoral — segundo a Suprema Corte, o político fez declarações falsas publicamente durante a candidatura presidencial de 2022.



Em entrevista ao Conexão Record News , Kleber Galerani, professor de direito e relações internacionais, analisa que este é “um período de grande instabilidade de disputa política da Coreia do Sul , como não se via há décadas”. O especialista ainda destaca o questionamento da candidatura do líder das pesquisas como um fator que aumenta a incerteza de quem serão os atores do próximo capítulo da política do país.