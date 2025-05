Ataque russo com drones deixa 14 feridos em Zaporizhzhia, na Ucrânia

Ao menos 14 pessoas ficaram feridas em um ataque de drones russos à cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia , na quinta-feira (1º). As imagens mostram o momento em que os bombeiros resgatam um homem dos escombros de um prédio. Ele e outras nove pessoas foram hospitalizados. O estado de saúde das vítimas não foi informado. Os demais feridos receberam atendimento no local e foram liberados. A Rússia ainda não se pronunciou sobre a ofensiva.