Ataque dos EUA no Iêmen seria aviso ao Irã, analisa internacionalista

O analista internacional Vladimir Feijó afirmou, em entrevista à RECORD NEWS, que o bombardeio feito pelos EUA no Iêmen, contra os terroristas do Houthis , utilizou uma capacidade militar muito acima da necessária. Feijó explicou que caças B-2 Spirit, usados no ataque, são mais comuns em investidas com a possibilidade de serem derrubados, algo além das capacidades militares dos terroristas. Além disso, os aviões podem carregar bombas nucleares e o GBU-57, um explosivo de mais de 13 toneladas capaz de perfurar até 60 metros de concreto reforçado. “Foi uma mensagem para o Irã de que, mesmo com os radares enviados pela Rússia, os EUA têm capacidade de os bombardear”.