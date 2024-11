Até que ponto vale a pena estar nos Brics? Professor põe em xeque permanência do Brasil no grupo

A permanência do Brasil nos Brics , grupo de países emergentes formado ainda por Rússia, China e Índia, “vale a pena até certo ponto”, afirma Igor Lucena, doutor em economia e relações internacionais. Em entrevista à RECORD NEWS, ele diz que, até agora, a participação no bloco tem trazido benefícios, como o acesso ao banco do grupo. Mas Lucena alerta que o Brasil deve estabelecer limites caso países como a China e a Rússia adotem posições contrárias às leis internacionais. "A partir do momento em que o grupo se tornar hegemônico e antidemocrático, o Brasil precisará repensar sua participação."