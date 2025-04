Análise: tarifaço de Donald Trump reduz crescimento mundial, mas já beneficia agro brasileiro

Segundo o analista internacional Vladimir Feijó, a instabilidade comercial provocada pelo tarifaço de Donald Trump já beneficia o agronegócio brasileiro. “Ele obteve, através da substituição chinesa de contratos americanos, contratos de longo prazo, 8, 10 anos firmados, garantindo, portanto, oportunidade de investimento”, pontua em entrevista ao Conexão Record News .



Um relatório do FMI (Fundo Monetário Internacional) divulgado nesta terça-feira (22) reduziu as previsões de crescimento da economia mundial, em resposta às taxações dos Estados Unidos. A projeção agora é de que o PIB global feche 2025 com um aumento de 2,8%, e não 3,3% como anunciado anteriormente. No entanto, novos acordos ainda podem impulsionar o comércio global.