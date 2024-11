Avanço russo ao território ucraniano é estratégia para negociar o fim da guerra; entenda

A Rússia começou a avançar pelo território ucraniano de forma rápida e já teria ocupado uma área de 235 km², equivalente à metade da cidade de Londres. Em entrevista ao programa Conexão Record News desta quarta-feira (27), Igor Lucena, doutor em economia e relações internacionais, afirmou que acredita que Vladimir Putin esteja ciente de que Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia , pode ser pressionado a ceder alguns territórios ocupados pelos russos em uma possível negociação mediada por Donald Trump , presidente eleito dos Estados Unidos. “O que estamos vendo é o prenúncio de uma possibilidade real do fim do conflito a partir do ano que vem. Por isso, Putin avança radicalmente com a tomada de territórios”, diz Lucena.