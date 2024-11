Trump considera 'amizade' com Kim Jong-Un para reduzir riscos de conflito armado com a Coreia

Com a esperança de reduzir os riscos de um possível conflito armado, a equipe de Donald Trump estuda estratégias para se aproximar de Kim Jong-Un. Isso porque a Coreia do Norte teria enviado milhares de soldados e toneladas de munições à Rússia . Embora Trump tenha dito que Kim “sente falta dele” durante as campanhas eleitorais, o norte-coreano demonstrou estar menos disposto a conversar. Além disso, no ano passado, o líder asiático declarou a Coreia do Sul , aliada americana, como “inimiga permanente” e ameaçou avançar com testes nucleares.