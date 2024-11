Brasil está em alerta amarelo para tempestades, com rajadas de vento e quedas de granizo

O Brasil está em alerta amarelo para tempestades em decorrência da Zona de Convergência do Atlântico Sul que chega no verão, informou o meteorologista Giovanni Dolif, em entrevista à RECORD NEWS, nesta quarta-feira (30). Segundo o especialista, esse sistema meteorológico se origina no oceano e favorece pancadas de chuvas , com possíveis rajadas de vento e quedas de granizo. “A chuva pode levar a desastres naturais, como alagamentos e deslizamentos de terra. Regiões do Espírito Santo e de Mato Grosso, assim como a Zona da Mata mineira estão em alerta”, preveniu Dolif. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte devem ser as mais atingidas.