Fortes chuvas promovem dia caótico em Goiânia

As fortes chuvas que atingiram a cidade de Goiânia no último final de semana e que provocaram um caos na capital do estado devem continuar no início desta semana. O temporal fez com que carros fossem arrastados, árvores caíssem e córregos e rios transbordassem. A Defesa Civil emitiu alerta laranja de tempestade para a capital de Goiás .