Caiu o 13º salário, e agora? Veja dicas para começar 2025 sem dívidas e economizar para as festas

Para encerrar o ano sem dívidas, faça uma lista do que você tem que pagar, começando pelas prestações de dezembro e as de janeiro, diz a economista Carla Beni, em entrevista à RECORD NEWS nesta segunda-feira (18). A especialista explica que o 13º salário deve ser usado, primeiramente, para quitar as contas em atraso, negociando e fazendo pagamentos à vista, onde é possível conseguir descontos. “Para não começar o ano com muitas dívidas, se planeje, coloque no papel todas as contas a serem pagas, e se sobrar dinheiro, use para as festas de fim de ano”, afirma a economista. A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até 30 de novembro , e a segunda, até 20 de dezembro.