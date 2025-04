Recuo da estimativa da inflação 'está longe de ser algo a se comemorar', diz economista

Recuo na inflação é “muito bem-vindo”, mas “está longe de ser algo a se comemorar”, afirma o economista Ricardo Buso, em entrevista ao Conexão Record News . Segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (28), a projeção do mercado sobre a inflação caiu de 5,57% para 5,55%. A meta é de 3%, mas chega a 4,5% levando em conta o intervalo de tolerância. “Ainda estamos longe do que se previa no início do ano e muito mais longe ainda do que a meta nos manda atingir”, diz o economista,



Buso explica que o recuo está ligado às incertezas do cenário internacional, uma vez que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro econômico do Brasil. “Os riscos começam a ficar claros, e nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. O mundo inteiro está nessa expectativa, então você coloca uma dúvida sobre se a atividade vai ser tudo isso e se de fato vai gerar toda essa inflação”, completa o economista.