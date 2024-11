Catástrofe climática: tempestades deixam milhares de pessoas desabrigadas na Ásia

Chuvas fortes e tempestades de neve deixaram milhares de pessoas desabrigadas e provocaram dezenas de mortes no continente asiático , nesta semana. Na Coreia do Sul, pelo menos cinco pessoas morreram após dois dias de uma forte tempestade. Cerca de 140 voos foram cancelados e diversos acidentes nas rodovias foram registrados no país. Enquanto na Indonésia, ao menos 27 pessoas morreram por conta de enchentes e deslizamentos de terra. As equipes de resgate do país ainda procuram por passageiros de um micro-ônibus que estão soterrados na lama. A Tailândia apresentou uma forte instabilidade climática por três dias consecutivos, o que deixou milhares de habitantes desabrigados. Já no Sri Lanka, foram calculadas 12 mortes e quatro desaparecimentos nos últimos dias. Segundo especialistas, o aumento de chuvas na região se deve ao aquecimento global e ao fenômeno La Niña.