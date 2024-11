Cerca de 44 mil crianças ficam órfãs por ano no Brasil desde 2021, diz estudo

Segundo cartórios de registro civil, cerca de 44 mil crianças e adolescentes brasileiros de até 17 anos ficam órfãos por ano de pelo menos um dos pais desde 2021. As principais causas das mortes foram acidentes, homicídios e problemas decorrentes da Covid-19. Em entrevista à RECORD NEWS nesta quarta-feira (27), Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, conta que os dados são inéditos e foram constatados graças a uma alteração legislativa, feita em 2019, que vincula o CPF dos pais ao registro de nascimento da criança. “A ideia do estudo é fomentar as políticas públicas de atendimento a essas crianças e adolescentes.”