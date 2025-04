Polícia recupera carga de televisores avaliada em R$ 2 milhões, em São Paulo

A polícia recuperou uma carga de televisores roubados avaliada em R$ 2 milhões, em São Paulo , nesta terça-feira (8). Os agentes receberam uma denúncia anônima sobre um caminhão suspeito que acessou uma rodovia para deixar a cidade.



Durante patrulhamento, policiais avistaram o veículo, que tentou fugir no primeiro momento, mas não conseguiu e o motorista acabou preso. O homem detido informou a existência um galpão com mais mercadorias escondidas. No local, a polícia encontrou eletrodomésticos e eletrônicos empilhados.



Imagens de câmeras de segurança mostram dois caminhões estacionando e descarregando os produtos no depósito. Segundo a polícia, outras pessoas participam do esquema, mas ainda não foram identificadas.