Carteiro é sequestrado por criminosos enquanto fazia entrega em Castanhal (PA)

Um funcionário dos Correios foi sequestrado durante o horário de trabalho, na última sexta-feira (4), em Castanhal, interior do Pará . No vídeo, é possível ver o momento em que o servidor é rendido por dois homens em uma moto, enquanto fazia uma entrega.



Ameaçado com uma arma, o carteiro entra no carro dos Correios acompanhado de um dos ladrões. Ele foi levado para uma área de mata , onde tudo que estava no veículo foi roubado. A vítima foi libertada em seguida, mas os suspeitos seguem foragidos.