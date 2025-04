Rio de Janeiro recebe o título de Capital Mundial do Livro de 2025 pela Unesco

O Rio de Janeiro se prepara para assumir o título de Capital Mundial do Livro, concedido pela Unesco . A abertura do projeto foi feita em Portugal na Cerimônia Rio da Palavra e aconteceu na Academia de Ciências de Lisboa.



O projeto Rio Capital Mundial do Livro 2025 reforça os laços culturais entre as nações de língua portuguesa. Os países escolheram livros clássicos e contemporâneos, que seguiram ao Rio de Janeiro. Durante o ano, as obras serão incorporadas a atividades culturais e entrar no acervo, por meio de concursos, festivais e prêmios.



Quando o acervo estiver completo, ele será enviado ao Marrocos , o próximo país-sede do título.