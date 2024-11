Chance de temporal como na sexta passada é 'bem pequena', diz meteorologista

“Na capital paulista, a chance de ocorrer um temporal como aquele de sexta passada é bem pequena”, disse Giovanni Dolif, doutor em meteorologia, em entrevista à RECORD NEWS, sobre a previsão para esta sexta-feira (18). Já em algumas regiões do interior do estado, a expectativa é de temporal acompanhado de ventos fortes. No fim de semana, a chuva deve continuar e pode ficar mais forte, antes de se deslocar em direção a Minas Gerais e Rio de Janeiro. “Essa água toda é bem-vinda, pois estamos precisando nos reservatórios”, conclui.