São registrados 630 milímetros de chuva em apenas 48 horas no sul da França

A região sul da França , conhecida pelo litoral de águas banhadas pelo mar Mediterrâneo, está sofrendo com as fortes tempestades que atingem a região desde o início desta semana. Foram registrados 630 mílimetros de chuva nas últimas 48 horas, o que levou a seis departamentos emitirem alerta vermelho para a situação, e outros 19, alerta laranja. Escolas e creches foram abandonadas e estradas interditadas, devido aos casos de alagamento. A região de Ardèche foi a que registou as piores condições, entretanto, não há registros de mortos, nem feridos.