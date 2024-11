Chuvas intensas põem litoral norte de SP sob risco de deslizamentos neste fim de semana

Em entrevista à RECORD NEWS nesta sexta-feira (22), Alana Gabrielle, meteorologista do Climatempo, afirmou que o litoral norte de São Paulo, abrangendo cidades como Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, está na "rota de temporais" e deve registrar chuvas intensas neste fim de semana. A presença de uma frente fria no litoral sul da Bahia está desestabilizando o clima no estado. A análise de Gabrielle se baseia no alerta laranja emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) nesta sexta-feira (22). A especialista também destacou o risco de deslizamentos de terra e alagamentos na região. Na capital paulista, o céu permanece nublado e com previsão de chuva durante a tarde desta sexta-feira (22), mas não há indicação de temporais, segundo Gabrielle. A partir de sábado (23), o "sol deve reaparecer", e a chuva, diminuir gradualmente.