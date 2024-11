Ciclone que se aproxima do Sul pode trazer ventanias para São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás

" Em São Paulo , iremos sentir rajadas em torno de 70km/h, e essas ventanias também ocorrerão no Mato Grosso do Sul e no interior de Goiás", comenta a meteorologista do Climatempo Alana Gabriele em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (24). Ela também afirma que existe um ciclone em formação, que atingirá o sul do Brasil, e que parte dos ventos da capital paulista vem do Rio Grande do Sul. "Em relação aos temporais, além do ciclone, tem a formação de uma frente fria, associada a esse sistema. Então, a chuva vai ficar concentrada na região norte do RS e no interior de Santa Catarina, e pode ocorrer tornados , microexplosões e cair granizo", completa.