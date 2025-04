Três pessoas morrem em acidente entre ônibus e carro na BR-040 em Minas Gerais

Três pessoas morreram em um acidente que envolveu um ônibus e um carro na BR-040, em Curvelo , na região central de Minas Gerais , nesta sexta-feira (11). O veículo saiu de Brasília com destino a Belo Horizonte e transportava 29 pessoas.



Segundo os bombeiros, o casal que estava no carro morreu. O motorista do ônibus ficou preso nas ferragens e também não resistiu aos ferimentos. Uma criança recém-nascida ficou ferida, sendo encaminhada para o Hospital Municipal de Sete Lagoas em estado grave.



Por conta do acidente, o trânsito ficou fechado nos dois sentidos da rodovia e o congestionamento chegou a 10 quilômetros de lentidão em ambos os lados da via.