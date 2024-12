Com maior inadimplência, a sociedade começa a ter juros mais altos, explica economista

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (6), o economista e professor da FGV Luis Vivanco falou sobre a situação de inadimplência que atinge as famílias brasileiras, impulsionada pelas compras de fim de ano . De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, 29% das famílias estão inadimplentes no mês de novembro, maior índice desde outubro de 2023.



Vivanco destacou a importância do planejamento familiar para priorizar os gastos mais importantes no período de festas. “É necessário que a gente tenha muita prudência. Gerando mais inadimplência, a sociedade começa a ter juros mais altos, porque os bancos vão se proteger, causando mais adversidade no longo prazo”, explicou Vivanco.