Entenda por que a conta de luz vai ficar mais cara e saiba o que fazer para economizar

A bandeira amarela vai deixar a conta de luz mais cara a partir desta quinta-feira (1º) — a mudança representa um aumento de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A ideia da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) é reduzir o consumo de energia dos brasileiros, como precaução devido à transição no tempo para um clima mais seco. As previsões indicam vazões abaixo da média nos reservatórios durante os próximos meses.

Em entrevista ao, o economista Rodrigo Simões explica que os custos elevados acabam impactando o bolso da população , principalmente nas classes D e E, que ficam com uma parte maior do orçamento comprometido. Para alcançar um equilíbrio nas contas, o especialista recomenda verificação das instalações elétricas, economia e planejamento.