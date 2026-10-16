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Congresso aprova obrigatoriedade de exame para médicos em formação

Enamed será exigido para emissão do registro profissional da categoria

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O Congresso Nacional aprovou uma medida provisória que torna obrigatório o Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) para novos médicos em formação no Brasil.

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