Congresso aprova obrigatoriedade de exame para médicos em formação

O Congresso Nacional aprovou uma medida provisória que torna obrigatório o Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) para novos médicos em formação no Brasil.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!