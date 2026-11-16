As inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados se encerram nesta terça-feira (17). Preparação intensa e estratégica é crucial, tanto mental quanto física, para enfrentar a maratona de oito horas da prova.



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