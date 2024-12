‘É um exagero’: entenda por que a alta do dólar assusta mais do que deveria

Em entrevista ao Conexão Record News , o economista Ricardo Buso afirma que “há um exagero” na reação das pessoas com o aumento do dólar em relação ao real, “porque não há nenhuma perspectiva de mudança severa de fluxo”. A moeda norte-americana atingiu R$ 6,05 nesta quarta-feira (4), após a insatisfação com a proposta para o equilíbrio de contas do Brasil. “Ainda temos uma das melhores reservas cambiais da história”, comenta o economista.



Além disso, Buso diz que a ameaça de Donald Trump em taxar os países dos Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), caso o bloco siga adiante com a ideia de criar uma moeda comercial única, piora o cenário econômico, mas “se ele cumprir, prejudicará a própria inflação”.