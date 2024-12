'Joga para cima e tenta obter ganho'; veja a estratégia de Trump com a taxação de produtos do Canadá

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (2), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, comenta o encontro do presidente recém-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump , com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Segundo ele, o aumento de tarifas em produtos canadenses, proposto por Trump, prejudicaria não só o Canadá , mas também os norte-americanos, que sofreriam com o aumento da inflação no país. Por isso, Pasquarelli destaca que a sugestão faz parte do “estilo de negociação de Trump”. “Ele joga a negociação para cima para tentar obter um ganho, que não necessariamente vai ser o que ele propôs, mas vai obter um ganho na negociação”, diz.