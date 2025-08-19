Taxa dos EUA sobre madeira brasileira é baseada em ‘mentira’, segundo economista

As tarifas comerciais impostas pelo presidente americano, Donald Trump, causaram demissões e férias coletivas no setor de madeira . O tarifaço colocou em risco cerca de 180 mil empregos diretos na categoria. Pelo menos 1.400 funcionários estão em férias coletivas e 100 foram desligados desde julho. Segundo Carla Beni, economista, os Estados Unidos justificam a sobretaxa alegando que a madeira brasileira vem do desmatamento — o que não é verdade.



Ao Conexão Record News desta terça-feira (19), Carla enfatizou que as empresas que exportam madeira para o mercado americano “têm todos os certificados”. Ela também ressaltou a dificuldade de redirecionar o setor madeireiro para outros mercados. “A empresa que já direciona metade da produção dela para o setor exportador — o produto já é específico. Você não consegue colocar em outro mercado da noite para o dia”, finalizou a especialista.