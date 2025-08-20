Impacto da Magnitsky sobre a operação dos bancos no Brasil ainda é uma incógnita, diz economista

A queda do dólar , que abriu esta quarta-feira (20) a R$ 5,47, pode ser atribuida a um cenário internacional turbulento, segundo avaliação de Mauro Rochlin, economista.



Ao Conexão Record News desta quarta-feira (20), o especialista ressalta que “o impacto da lei Magnitsky sobre a operação dos bancos aqui no Brasil é uma incógnita”, o que causa incerteza no mercado. Ações dos bancos derreteram depois da decisão de Flávio Dino, que proibiu as instituições de acatar ordens estrangeiras.



O economista explica que os operadores financeiros têm medo de riscos. Logo, momentos de crise refletem em uma taxa de câmbio menos estável. “Não é incomum a gente ver em seguida uma queda também muito forte”. Por isso, Rochlin conclui que é cedo demais para definir se o dólar está em ritmo de queda.