Eleições no Uruguai: o que esperar de Yamandú Orsi como novo presidente

Yamandú Orsi , do partido Frente Ampla, foi eleito presidente do Uruguai no segundo turno das eleições presidenciais, realizadas no domingo (24), com 49,8% dos votos. Em entrevista para o programa Conexão Record News desta segunda-feira (25), o analista internacional Vladimir Feijó afirmou que não se espera uma mudança drástica no governo, mesmo com a alternância na chefia do Executivo.



“Eu acho que, em um ambiente internacional, a maior postura que podemos esperar do Orsi é a de tentar, junto com o Brasil, revigorar o Mercosul ”, explicou o especialista. “Como o Uruguai tem uma população e economia pequena, que depende muito dos seus vizinhos, podemos esperar dele uma parceria para tentar ampliar e destravar algumas negociações comerciais.”