‘Vento da liberdade’: Milei defende acordo de livre comércio com os EUA e viola regras do Mercosul

Javier Milei se encontrou com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump , nesta quinta-feira (14), para a Conferência de Ação Política Conservadora, em Mar-a-Lago, na Flórida. O presidente argentino afirmou que ‘“o vento da liberdade está soprando após o resultado das eleições” e declarou que quer um acordo de livre comércio com os americanos. A negociação, contudo, viola as regras do Mercosul e pode levar a colisões diplomáticas com o Brasil.