União Europeia pode considerar retomar parte da importação de gás russo

Executivos da União Europeia consideram retomar parte da importação do gás natural liquefeito russo — fornecimento suprido pelos Estados Unidos entre 2022 e 2023. Em consequência à relação com os EUA abalada e a energia sendo usada como moeda de troca, empresas do bloco europeu temem que a dependência norte-americana seja uma nova vulnerabilidade para a segurança energética.



“Os europeus estão dizendo que não querem ficar dependentes dos Estados Unidos, porque Trump pode usar o fornecimento de gás como motivo para alavancar as negociações tarifárias com a União Europeia”, comenta Vitelio Brustolin, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (14).