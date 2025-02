Onda de frio intenso no Canadá e nos EUA é causada também pelo aquecimento global; entenda

O aumento da temperatura no planeta causa um aquecimento no Polo Norte, o que provoca "uma espécie de aceleração das correntes de ar, que acabam escapando desse centro de gravidade do norte e empurra esse ar frio para países nas proximidades", explica Daniel Vargas, professor de direito e economia, líder de pesquisas e projetos sobre clima e transição verde, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (24).



Segundo o especialista, o aquecimento de uma região de forma desproporcional gera "esse vento frio, cada vez mais rigoroso", que chega em frequência incomum para a América do Norte ou também no norte da Europa. Enquanto o Brasil bate recordes de calor, países como os Estados Unidos e Canadá enfrentam uma onda de frio extremo .