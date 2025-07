SP: Paraisópolis é até 8°C mais quente do que o vizinho Morumbi

Dois bairros vizinhos na zona sul de São Paulo, mas muito diferentes. Para além da desigualdade social, há ainda a desigualdade ambiental. Dados da UrbVerde, que integra diferentes universidades brasileiras, mostraram que a comunidade de Paraisópolis é até 8°C mais quente do que o bairro vizinho, o Morumbi, durante as ondas de calor. Mas o que justifica tamanha diferença?



Marcel Fantin, professor da USP, repercutiu os dados em entrevista ao News das 19h na noite desta quarta-feira (23).



"Os problemas ambientais em geral, quem sofre com mais frequência são as classes menos favorecidas. E o caso de Paraisópolis e Morumbi, isso é claro, é evidente pelo padrão de urbanização que se coloca. Então você tem o Morumbi que é uma área menos densa, com terrenos maiores, mais arborizados, em geral um padrão de urbanização de uma classe social mais alta, mais privilegiada. E por outro lado, Paraisópolis que é um bairro super denso, com uma densidade populacional muito grande, muito concreto, o que leva a você ter um conceito de ilha de calor", explicou.