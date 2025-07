Chuvas intensas e secas longas: estudo traz o cenário previsto para o Brasil em 2100

“Há uma expectativa de que a temperatura aumente e isso tem efeitos graves sobre o comportamento climático numa região como o Brasil”, segundo análise de Daniel Vargas, pesquisador que lidera projetos de clima e transição verde. Para o professor, estudos indicam que o volume de chuvas deve diminuir ao longo dos anos, mas as poucas estações úmidas tendem a vir com maior intensidade.



Ao Conexão Record News desta terça-feira (22), Vargas comenta que essas transformações no clima do planeta ocorrem devido a “intromissões no equilíbrio da atmosfera”. O especialista pontua que não existe mais tempo para evitar as modificações no clima e sim nos adaptarmos para conviver com as consequências desse problema.



Segundo estudo da Universidade de Oxford, o Brasil vai ter chuvas menos frequentes e mais intensas no ano de 2100. O levantamento indica aumento de três vezes na chance de precipitações fortes até o fim do século.