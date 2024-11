Golpe da CNH: nova fraude online de âmbito nacional põe motoristas em alerta

Uma nova fraude online de âmbito nacional tem aterrorizado os motoristas, afirma Givaldo Vieira, diretor-geral do Detran do Espírito Santo, em entrevista à RECORD NEWS nesta quinta-feira (21). No esquema criminoso, estelionatários enviam links por SMS a motoristas dizendo que a situação de sua Carteira Nacional de Habilitação está irregular. Uma vez que a página é acessada, um endereço idêntico ao do governo federal é aberto, com a geração de código PIX para que a tal “regularização” seja feita. Vieira reforça que o Detran somente entra em contato pelos Correios e não pede dados nem faz cobranças por mensagens.