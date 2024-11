Há previsão de chuva forte em algumas regiões de SP nesta quinta-feira (8)

Em entrevista à RECORD NEWS, Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, afirmou que, após uma semana quente, a previsão para os próximos dias em São Paulo é de uma “virada de tempo”. Algumas instabilidades que já atuam no interior de SP podem avançar para a capital paulista, o que será perceptível com uma “maior formação de nuvens”. Além disso, há chances de pancadas de chuva fortes na cidade. A chuva deve começar no início ou fim da tarde desta quinta-feira (28) . Pontos que a população já conhece como suscetíveis a alagamentos devem permanecer em atenção devido à possibilidade de chuva forte. No entanto, Takao ressaltou que isso não significa que todas as regiões serão afetadas pela previsão , já que os temporais devem ocorrer de forma localizada.