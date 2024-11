São Paulo terá semana de sol e calor, mas chuva volta na quinta-feira; veja a previsão Termômetros devem passar dos 30°C nesta terça-feira, e umidade relativa do ar vai cair São Paulo|Do R7 26/11/2024 - 10h54 (Atualizado em 26/11/2024 - 10h54 ) twitter

Calor volta a atingir São Paulo nos próximos dias Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil

A cidade de São Paulo terá uma semana de sol e calor, com temperaturas acima dos 30ºC, acordo com a empresa de meteorologia Climatempo. O ar quente e seco predomina, e não há previsão de chuva até quarta-feira (27).

É importante ter atenção com a redução da umidade do ar com porcentuais mínimos próximos de 30% no meio da tarde.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência, da prefeitura, novembro acumulou até o momento 119 mm de chuva, o que corresponde a 87,6% dos 135,7 mm esperados para o mês.

Entre esta terça-feira (26) e amanhã, o cenário é de predomínio de sol e calor. Na quinta-feira (28), apesar da possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde, a máxima deve chegar aos 34ºC.

Na sexta-feira (29), os termômetros devem atingir 31ºC. A expectativa é de temporal e noite chuvosa.

Segundo a Meteoblue, entre sábado e domingo, a máxima diminui ligeiramente, permanecendo abaixo de 30ºC. A chuva não dará trégua ao longo do fim de semana.

Veja a previsão para a capital:

Terça-feira (26)

Mínima: 17°C

Máxima: 32 °C

Quarta-feira(27)

Mínima: 19°C

Máxima: 33 °C

Quinta-feira (28)

Mínima: 22°C

Máxima: 34 °C

Sexta-feira (29)

Mínima: 22°C

Máxima: 31 °C

Sábado (30)

Mínima: 21°C

Máxima: 29°C

Domingo (1º)

Mínima: 21°C

Máxima: 26°C