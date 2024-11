Jovens não querem mais trabalhar presencialmente, diz professor sobre recorde de demissões em 2024

“Nós estamos passando por um processo de transformação das relações de trabalho”, disse o professor de direito Paulo Renato Fernandes, em entrevista à RECORD NEWS, nesta sexta-feira (8), sobre o número de pedidos de demissão bater recorde no Brasil , entre janeiro e setembro de 2024. Como exemplo das mudanças no mercado de trabalho, ele citou o desinteresse dos jovens em trabalhar presencialmente. “Se falar que é presencial, muitos candidatos já desistem, porque as pessoas querem as vantagens do online e do híbrido e os benefícios que isso gera para sua vida”, explicou. Por isso, Fernandes destaca a importância da atualização da legislação do CLT. “É uma revolução. Nós precisamos de uma legislação do século 21 para regular essas relações”, finalizou.