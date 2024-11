Morte de líder do Hamas pode facilitar a libertação de reféns

Em entrevista à RECORD NEWS, Vladimir Feijó, analista internacional, afirmou que a morte de Yahya Sinwar , líder político e militar dos terroristas Hamas, pode ajudar nas negociações para libertar os reféns presos pelo grupo. Segundo Feijó, Sinwar viajava entre as bases com as tropas do Hamas, o que dificultava a comunicação e possibilidade de acordos com os rebeldes. “É possível surgir uma nova liderança capaz de falar em nome do Hamas e negociar a troca de reféns”, completou. Yahya Sinwar ordenou e organizou o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel.